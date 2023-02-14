Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:48, 14 февраля 2023Наука и техника

Российские Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем

Минобороны России: ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Два российские ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Беринговым морем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Военное ведомство уточняет, что в воздухе Ту-95МС сопровождали истребители Су-30.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — напомнило Минобороны.

Материалы по теме:
Русская смерть Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160
Русская смертьЗачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160
30 января 2018
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022

В январе в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет.

В ноябре в военном ведомстве рассказали, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России и стратегические бомбардировщики H-6K Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Российские Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем
В Херсонской области рассказали о «перековке» пособников ВСУ
Гинеколог перечислила малоэффективные средства контрацепции
В ЕС отказались считать добровольным решение России о сокращении добычи нефти
В России сократилось число пенсионеров и выросли пенсии
Умер народный артист России Евгений Шокин
Россиянин зарезал подругу во время ссоры и попал под следствие
Россиянин украл майнинговое оборудование на 10 миллионов рублей и получил срок
Москва назвала обвинения Молдавии в адрес России бездоказательными
Названо количество автомобилей «Москвич 3» для системы такси и каршеринга
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.