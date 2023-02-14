Российские Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем

Минобороны России: ракетоносцы Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Беринговым морем

Два российские ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Беринговым морем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Военное ведомство уточняет, что в воздухе Ту-95МС сопровождали истребители Су-30.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана», — напомнило Минобороны.

В январе в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет.

В ноябре в военном ведомстве рассказали, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России и стратегические бомбардировщики H-6K Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).