Российские Ту-95МС и китайские H-6K провели патрулирование в АТР

Российские Ту-95МС и китайские бомбардировщики H-6K провели патрулирование в АТР

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России и стратегические бомбардировщики H-6K Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«30 ноября 2022 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народной-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы. Продолжительность полета Ту-95МС составила около восьми часов.

«Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов — на аэродроме на территории Российской Федерации», — добавили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что патрулирование, которое провели в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2022 год, не направлено против третьих стран. Самолеты России и Китая действовали в соответствии с нормами международного права.

В августе американское издание 19FortyFive писало, что модернизация Ту-95МС позволяет использовать самолет еще минимум два десятилетия.