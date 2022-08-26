В США оценили срок службы российского Ту-95МС

19FortyFive: российский бомбардировщик Ту-95МС прослужит еще минимум два десятилетия

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС прослужит еще минимум два десятилетия. Срок службы самолета оценили в американском издании 19FortyFive.

В публикации Ту-95МС называется одним из самых старых самолетов, использующихся в мире. Издание отмечает, что модернизация позволяет использовать этот самолет еще продолжительное время. В частности, в ходе последних обновлений Ту-95, получивший крылатые ракеты, превратился из бомбардировщика в ракетоносец.

Согласно 19FortyFive, американские самолеты B-1B Lancer и B-2 Spirit будут находиться на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) США минимум до начала 2030-х годов.

В августе в Министерстве обороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-30СМ выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря.

В мае издание 19FortyFive назвало Ту-95 старым, но по-прежнему мощным самолетом.