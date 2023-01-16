Модернизированный Ту-95МСМ совершил полет

Испытан глубоко модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ

Глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Отмечается, что очередной полет состоялся в рамках испытаний. В ходе полета выполнили необходимые проверки систем и оборудования модернизированного самолета.

В ОАК сообщили, что в рамках глубокой модернизации на бомбардировщике-ракетоносце провели комплексы доработок по улучшению характеристик. «Результатом проведенных работ станет существенное увеличение показателей эффективности и надежности авиационного комплекса при применении по назначению», — говорится в сообщении.

Ту-95МСМ является модификацией ракетоносца Т-95МС, который остается самым скоростным в мире самолетом с турбовинтовыми двигателями.

В декабре 2022 года в ОАК сообщили, что первый построенный в России с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М завершил программу заводских испытаний.

В том же месяце командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что ВКС получат первые модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М и Ту-95МСМ в 2023 году.