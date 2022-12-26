ВКС получат модернизированные Ту-95МСМ и Ту-22М3М в 2023 году

Командующий дальней авиацией Кобылаш: ВКС получат Ту-95МСМ и Ту-22М3М в 2023 году

Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России получит первые модернизированные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М и стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ в 2023 году. Об этом командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолеты поступят в строевые части», — сказал он.

Основу ударного вооружения Т-22М3М составят крылатые ракеты Х-32 класса «воздух-поверхность». Также самолет получит новое связное, навигационное и прицельное оборудование.

В декабре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что еще один стратегический ракетоносец Ту-160М совершил полет после модернизации.

В конце ноября стало известно, что в России отремонтировали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Самолет передали в эксплуатацию дальней авиации ВКС России.