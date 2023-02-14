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12:55, 14 февраля 2023Бывший СССР

В России отреагировали на идею депутатов Рады отменить празднование Дня Победы

Депутат Чепа: идея об отмене Дня Победы — очередной клин в братство РФ и Украины

Фото: РИА Новости

Во многих европейских странах категорически не хотят признавать роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне, поэтому отмечают праздник 8 мая. Особенно обидно, что к ним присоединяется Украина. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампредсед комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Также парламентарии предлагают сделать 25 февраля Днем украинской женщины в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки, а 8 мая отмечать День памяти и примирения.

«Это предложение поддерживает позиции нацистов на Украине, это попытка вбить очередной клин в историческое братство между нашими народами, но это у них не получится», — подчеркнул Чепа.

Ранее Православная церковь Украины разрешила своим прихожанам праздновать рождество вместе с католиками 25 декабря вместо 7 января.

До этого сообщалось об участившихся с ноября обысках Службы безопасности Украины (СБУ) в зданиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ). СБУ заявляла, что обнаружила в церквях, монастырях и у священнослужителей по всей стране пророссийскую литературу и иные признаки аффилиации с Москвой.

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Варвара Кошечкина
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