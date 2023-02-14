Саудовская Аравия впервые помогла властям Сирии, отправив гумпомощь после землетрясения

Власти Саудовской Аравии впервые с начала войны в Сирии в 2011 году оказала стране гуманитарную помощь в связи с землетрясением, унесшим жизни тысяч человек. Об этом пишет Reuters.

По данным государственных СМИ королевства, в Алеппо вылетел самолет с более чем 35 тоннами гуманитарной помощи. Это первое прибытие саудовской помощи в сирийский регион, контролируемый официальным правительством.

По последним данным, число погибших в ходе землетрясения в Сирии превысило 8,5 тысяч человек. При этом проверить данные невозможно, поскольку часть страны контролируется вооруженной оппозицией.

На прошлой неделе с президентом Сирии Башаром Асадом впервые с 2014 года созвонился его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси. Он принес свои соболезнования и также пообещал отправить в республику гумпомощь.

В 2011 году король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был первым арабским лидером, осудившим правительство Асада «из-за его методов борьбы с антиправительственными демонстрациями». Кроме того, сообщалось, что Эр-Рияд активно оказывает помощь оппозиции, а местные чиновники не раз критиковали Дамаск за сотрудничество с Тегераном. В связи с этим отношения между странами резко ухудшились.