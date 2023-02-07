Президент Египта позвонил Асаду впервые с 2014 года ради соболезнований

Президент Египта впервые с 2014 года позвонил Асаду и выразил соболезнования

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые с 2014 года позвонил коллеге из Сирии Башару Асаду и выразил соболезнования в связи с сильнейшим землетрясением, унесшим жизни тысяч людей. Об этом говорится на сайте канцелярии политика.

Во время телефонного разговора ас-Сиси выразил искренние соболезнования жертвам землетрясения и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также также «подтвердил солидарность Египта с Сирией и ее братским народом в этом болезненной катастрофе», указано в сообщении. Египетский политик подчеркнул, что готов оказать Сирии необходимую помощь.