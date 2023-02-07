Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 7 февраля 2023Мир

Президент Египта позвонил Асаду впервые с 2014 года ради соболезнований

Президент Египта впервые с 2014 года позвонил Асаду и выразил соболезнования

Фото: Mandel Ngan / Pool / AP

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые с 2014 года позвонил коллеге из Сирии Башару Асаду и выразил соболезнования в связи с сильнейшим землетрясением, унесшим жизни тысяч людей. Об этом говорится на сайте канцелярии политика.

Во время телефонного разговора ас-Сиси выразил искренние соболезнования жертвам землетрясения и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также также «подтвердил солидарность Египта с Сирией и ее братским народом в этом болезненной катастрофе», указано в сообщении. Египетский политик подчеркнул, что готов оказать Сирии необходимую помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
МИД потребовал от США не вмешиваться в дела России
Раскрыт возможный мотив нападения российской школьницы с ножом на одноклассницу
Участница «Миссис Вселенная» рассказала о взятках за победу в конкурсе
Норвежская биатлонистка заявила о желании соревноваться с россиянами
47-летняя Елена Захарова показала свои танцы в спортзале
Актриса «Эпизодов» объяснила любовь Ди Каприо к женщинам моложе 25 лет
В Запорожье рухнул легендарный 700-летний дуб
Жизнь в браке сократила риск повышенного уровня сахара в крови
Блогерша раскрыла дешевый способ омолодиться и удивила подписчиков
Президент Египта позвонил Асаду впервые с 2014 года ради соболезнований
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.