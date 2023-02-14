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21:45, 14 февраля 2023Россия

Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества

Путин обсудил с президентом Азербайджана Алиевым торгово-экономическое сотрудничество

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, передает РИА Новости.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Путин и Алиев поговорили о реализации совместных проектов двух стран в сферах энергетики и транспорта, а также обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа. Президенты сошлись во мнении о необходимости совершения последовательных шагов, целью которых является обеспечение безопасности на азербайджано-армянской границе.

Ранее Алиев обсудил со специальным представителем МИД России Игорем Ховаевым мирный договор между Баку и Ереваном. Уточняется, что стороны обменялись мнениями по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подготовке мирного договора.

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Марина Совина
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