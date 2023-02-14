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16:30, 14 февраля 2023Бывший СССР

На Украине отреагировали на попытку «жесткой» мобилизации в Одессе

Пресс-секретарь ВСУ Гуменюк заявила о разбирательстве из-за жесткой мобилизации в Одессе

Фото: Nacho Doce / Reuters

В настоящее время проводится разбирательство из-за видео, на котором можно увидеть попытку жесткой мобилизации в Одессе. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«К сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор. Мы сейчас разбираемся, что это такое, кто на этом видео и действительно ли это так, как есть. Потому что в большинстве случаев действительно есть некорректное поведение персонала», — сказала она.

При этом, как утверждает Гуменюк, такое поведение сотрудников военкоматов «подается с дополнительным привкусом не соответствующих действительности комментариев». Она отметила, что ежедневно проводится инструктаж подразделений, которые выходят с рейдами на подобную работу.

Ранее в Одессе сняли на видео, как люди в камуфляжной форме попытались за руки и ноги унести сопротивлявшегося мужчину. На кадрах видно, что прохожие пытаются остановить военных, но те не обращают на них внимания. 9 февраля также сообщалось, что сотрудники военкоматов нагрянули в спортзалы для поиска потенциальных призывников.

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Кристина Есикова
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