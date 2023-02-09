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11:21, 9 февраля 2023Бывший СССР

В Одессе начали искать призывников в спортзалах

В Одессе сотрудники военкоматов нагрянули в спортзалы для поиска потенциальных призывников

Фото: Andrew Matthews / Reuters

Сотрудники военкоматов нагрянули в спортзалы Одессы, чтобы найти потенциальных призывников. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«В Одессе сотрудники военкоматов начали ходить по спортзалам в поисках потенциальных призывников», — сказано в сообщении. На опубликованных фотографиях можно увидеть мужчин в военной форме, которые разговаривают с посетителями спортзала.

19 января военкомат в Николаевской области Украины потребовал от мужчин прийти без получения повесток. Как сообщалось, украинцам также пригрозили раздачей повесток на улицах. Это объяснили отсутствием соответствующего запрета в законах страны.

В декабре 2022 года очевидцы сняли, как на Украине группа людей в военной форме окружила молодого человека. «Ходят по рынку и вручают повестки», — прокомментировал автор ролика.

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Кристина Есикова
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