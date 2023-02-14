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12:36, 14 февраля 2023Бывший СССР

Попытка «жесткой» мобилизации в Одессе попала на видео

В Одессе сняли на видео попытку мобилизировать сопротивляющегося прохожего

В Одессе на видео сняли попытку «жесткой» мобилизации — люди в камуфляжной форме попытались за руки и ноги унести сопротивляющегося мужчину. Ролик опубликовал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

На видео показано, как прохожие пытаются остановить военных, но те не обращают на них внимания.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники военкоматов нагрянули в спортзалы, чтобы найти потенциальных призывников.

Как отметил капитан 103-й бригады украинской территориальной обороны Александр Ганущин, темпы мобилизации на Украине возросли из-за потерь на фронте.

Алевтина Запольская
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