Попытка «жесткой» мобилизации в Одессе попала на видео

В Одессе сняли на видео попытку мобилизировать сопротивляющегося прохожего

В Одессе на видео сняли попытку «жесткой» мобилизации — люди в камуфляжной форме попытались за руки и ноги унести сопротивляющегося мужчину. Ролик опубликовал Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

На видео показано, как прохожие пытаются остановить военных, но те не обращают на них внимания.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники военкоматов нагрянули в спортзалы, чтобы найти потенциальных призывников.

Как отметил капитан 103-й бригады украинской территориальной обороны Александр Ганущин, темпы мобилизации на Украине возросли из-за потерь на фронте.