Киев обвинили в подготовке сценария по дискредитации работы Запорожской АЭС

Рогов заявил, что киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости обвинил Киев в подготовке сценария по дискредитации работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

По его словам, власти Украины с помощью западных ресурсов «намерены прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции». Акцент будет делаться на якобы неспособности России гарантировать безопасную работу станции и подготовке Москвой экологической катастрофы, поскольку низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов, пояснил Рогов.

Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции это не отразилось, ситуация находится под контролем российских атомщиков.

Он рассказал, что уровень воды начал падать после разрушения из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) греблИ Каховской гидроэлектростанции. Кроме того, украинские военные начали искусственно задерживать сток воды с верхних каскадов водохранилищ Днепра. «Естественно, это все сказывается на уровне воды в Каховском водохранилище», — заключил Рогов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. По словам Гросси, ситуация продолжает оставаться очень хрупкой и нестабильной. Также он ранее предложил новые идеи по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.