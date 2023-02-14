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12:28, 14 февраля 2023Экономика

Назван срок восстановления российской экономики

«Эксперт РА»: восстановительный рост экономики России откладывается на конец 2023 года

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» назвали срок восстановления экономики России. Об этом говорится в недавнем исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По оценкам экспертов, восстановительный рост откладывается на конец 2023 года. В настоящее время российская экономика продолжает адаптироваться к шокам и одновременно подстраивается под замедление мировой экономики и турбулентность на мировых рынках. Структурная трансформация, подытожили аналитики, продолжится и в текущем году.

«В нынешнем году российская экономика впервые будет жить в условиях устойчивого санкционного режима, снятие или смягчение которого пока представляется далекой перспективой», — говорится в исследовании. Согласно базовому сценарию, ВВП страны уменьшится на 1,5 процента к маю, а затем ожидается умеренный рост до 6,5 процента. Ключевая ставка, по мнению аналитиков, может быть повышена весной.

Ранее в феврале глава Минэкономразвития Максим Решетников оптимистично оценил развитие экономики России в 2023 году. Со своей стороны глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала, что экономика России может перейти к росту в годовом выражении в середине 2023 года. При этом в оценке ВВП по году Банк России дает «симметричные прогнозы» — от минус до плюс одного процента.

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Платон Щукин
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