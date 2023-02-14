Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:54, 14 февраля 2023Экономика

Аналитик объяснил неизбежное ослабление рубля

Аналитик Совкомбанка Васильев перечислил причины неизбежного ослабления рубля

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На этой неделе рубль неизбежно продолжит слабеть по отношению к мировым валютам, и такая динамика объясняется сразу несколькими причинами. Об этом в комментарии агентству «Прайм» рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Основной причиной он назвал сокращение нефтегазовых доходов страны из-за западных санкций, что уменьшает приток валюты на биржу. Вступление в силу потолка цен на российские нефтепродукты, что произошло 5 февраля, в плане платежей имеет отложенный характер, поэтому предложение долларов и евро снижается постепенно.

В марте Россия добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, что может дополнительно привести к снижению валютной выручки. При этом спрос на валюту должен расти в связи с большей значимостью импорта и по мере перестройки цепочек поставок.

Ослабление рубля сдерживают валютные интервенции Минфина. Продажи юаней на бирже с 7 февраля выросли почти в три раза по сравнению с январем, до 8,9 миллиарда рублей, однако этих средств недостаточно, чтобы компенсировать потерю нефтегазовых доходов.

Еще одним фактором, который не позволит рублю упасть слишком сильно, аналитик посчитал сезонность. В феврале спрос на валюту для погашения внешних долгов и туристических поездок достаточно низкий. При этом к концу февраля рубль получит дополнительную поддержку — экспортерам нужно будет активнее продавать валюту для уплаты налогов.

Курс доллара от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
Боррель оценил возможность отправить Киеву истребители словом «посмотрим»
В России рассказали об интересе к С-500 за рубежом
Глава Минобороны Украины встретился с шефом Пентагона
Рианна выступила в украшениях за 88 миллионов рублей
В Петербурге 16-летняя девочка упала с 12-го этажа на глазах подруги
Бежавшие в Южную Корею от мобилизации россияне получили право на убежище
Глава галереи Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем
Страны-участницы НАТО обсудят увеличение расходов на оборону
Киев впервые передал военнопленных без следов пыток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.