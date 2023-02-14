Финляндия оценила проблему с безопасностью в Европе
МВД Финляндии: ситуация с безопасностью в стране самая серьезная со времен холодной войны
МВД Финляндии назвало ситуацию с безопасностью в стране и Европе самой серьезной со времен холодной войны. Об этом сообщает РИА Новости.
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