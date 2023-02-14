Сноуден объяснил создание США паники вокруг сбитых воздушных объектов

Сноуден заявил, что США создают панику с воздушными объектами для отвлечения внимания

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден в своем Twitter-аккаунте объяснил, почему США создают панику вокруг возможного инопланетного происхождения сбитых над США и Канадой воздушных объектов. По его мнению, она призвана отвлечь журналистов от внимания к расследованию подрыва «Северного потока».

«Но это не инопланетяне. Это всего лишь старая искусственно вызванная паника,... гарантирующая, что репортерам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля "Северный поток")», — заявил Сноуден.

Ранее Эдвард Сноуден предложил вспомнить «другие секретные операции, которые Белый дом устроил, но решительно отрицал», комментируя расследование о диверсиях Вашингтона на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сделанное публицистом Сеймуром Хершем.

По версии Херша, опубликованной ранее в его статье, операцию по подрыву «Северных потоков» провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки. В Белом доме и ЦРУ в ответ на просьбу о комментарии назвали эту информацию ложью и вымыслом.