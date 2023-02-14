В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море на 20 метров из-за перепадов давления

В районе Авджылар в Стамбуле внезапно отступило Мраморное море примерно на 15-20 метров. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных местными СМИ видеозаписях с дронов видно, что у побережья обнажились скалы.

Ученые Обсерватории Кандилли, комментируя природной явление, заявили, что оно вызвано перепадами давления, и никак не связано с сейсмической активностью и землетрясениями в Турции.

Ранее в турецком Искендеруне после землетрясения поднялся уровень моря, уже затоплены дороги, жителей и рабочих эвакуировали. «Примечательно, что море не отступило даже спустя два дня после землетрясения. Дома на береговой линии также были эвакуированы как из-за риска землетрясения, так и из-за затопления», — пишет телеканал.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше рано утром 6 февраля. Оно оказалось самым сильным с 1939 года. Толчки ощущались в нескольких городах страны, в том числе Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Землетрясения также были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран. По последним данным, количество жертв в Турции и Сирии превысило 33 тысячи человек.