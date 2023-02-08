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13:24, 8 февраля 2023Мир

В турецком городе начали эвакуацию жителей из-за поднявшегося уровня моря

В турецком Искендеруне начали эвакуацию жителей из-за поднявшегося уровня моря

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В турецком Искендеруне после землетрясения поднялся уровень моря, уже затоплены дороги. Началась эвакуация жителей и рабочих, передает телеканал NTV.

Площади и рабочие места в прибрежной зоне также были затоплены. Здания и рабочие места на бульваре были эвакуированы из-за высокого риска наводнения. «Примечательно, что море не отступило даже спустя два дня после землетрясения. Дома на береговой линии также были эвакуированы как из-за риска землетрясения, так и из-за затопления», — пишет телеканал.

Администрация Искендеруна предупредила жителей региона, чтобы они не заходили в поврежденные дома, и попросила сообщать о проблемах, которые могут возникнуть из-за наводнения.

Ранее глава Минюста Турции Бекир Боздаг призвал наказать за халатность причастных к обрушению домов из-за землетрясения.

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Елизавета Наумова
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