Свободные сахара увеличили риск болезней сердца и инсульта

BMC Medicine: свободные сахара увеличили риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Оксфордского университета выявили, что свободные, то есть добавленные в пищу, сахара увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Результаты исследования описываются в журнале BMC Medicine.

Всего за 9,5 года были изучены данные более 100 тысяч человек, подвергшихся диетическим оценкам (от двух до пяти), каждая из которых проводилась в течение 24 часов. В процессе наблюдения за участниками были проанализированы на количество углеводов 206 продукта питания и 32 напитка. Исследуемые типы углеводов разделили на сахар, который далее был поделен на свободные сахара и несвободные сахара (общий сахар минус свободные сахара), а также клетчатку (некрахмалистые полисахариды).

За период исследования общее количество сердечно-сосудистых заболеваний (болезни сердца и инсульт вместе взятые), болезни сердца и инсульт обнаружили у 4188, 3138 и 1124 пациентов соответственно. После корректировки результатов авторы пришли к выводу, что общее потребление углеводов не было связано с увеличенной вероятностью возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако более высокое употребление свободного сахара из таких продуктов, как сладкие напитки, фруктовые соки и сладости, было связано с повышенным риском всех ССЗ.

На каждые пять процентов энергии из свободных сахаров шанс на сердечные заболевания и инсульта был на семь процентов выше. Отдельно для сердечных болезней эта цифра составляла шесть процентов, а для инсульта — десять процентов. При этом прием на пять граммов больше клетчатки в день был связан со снижением риска общего сердечно-сосудистого заболевания на четыре процента.

Авторы считают, что их работы иллюстрирует необходимость замены большей части свободных сахаров несвободными сахарами — в основном теми, которые естественным образом содержатся в цельных фруктах и овощах, а также более высоким уровнем потребления клетчатки.