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08:55, 14 февраля 2023Мир

Захарова прокомментировала информацию о давлении США на Украину

Захарова заявила, что давление Вашингтона на Киев ведет к колоссальным жертвам

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Давление Вашингтона на киевские власти ведет к колоссальным жертвам и истреблению украинского народа. Так в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию газеты Washington Post (WP) о давлении американских чиновников на Киев с целью активизации боевых действий.

«То, что называется "война Запада против России до последнего украинца". Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», — заявила дипломат.

Ранее WP писала, что американские чиновники оказывают давление на Украину, чтобы она активнее вела боевые действия, так как в дальнейшем Киеву будет сложнее получать помощь. В Белом доме утверждают, что благодаря помощи, недавно предоставленной США и союзниками, Украина может решительно изменить ход конфликта. По словам одного из чиновников, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи, что и в настоящее время, будет сложно.

«Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины — прим. "Ленты.ру"), что мы ничего не можем делать вечно», — заявил один из собеседников издания. Отмечается, по мнению американского лидера и его советников, поддерживать Киев станет сложнее, когда он исчерпает текущий пакет помощи.

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Виктория Кондратьева
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