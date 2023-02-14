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12:57, 14 февраля 2023Наука и техника

В «Рособоронэкспорте» отметили рост интереса к военной технике из России

«Рособоронэкспорт»: на фоне СВО интерес к российской военной технике за рубежом вырос

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

На фоне специальной военной операции (СВО) интерес к российской военной технике за рубежом вырос, отметил в беседе с РИА Новости генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, речь идет о вертолетах Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителях Су-57Э и Су-35, ракетных комплексах «Искандер-Э» и танках Т-90М.

«Наши иностранные партнеры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники. Мы знаем, что они изучают официальные материалы, публикуемые министерством обороны России, корреспондентами российских средств массовой информации», — сказал руководитель.

Михеев добавил, что наблюдается повышенный интерес и к другой российской военной технике, в частности, к боевым машинам поддержки танков (БМПТ), тяжелой огнеметной системе ТОС-1А, беспилотникам «Орлан-10Е» и «Орион-Э», зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРПК) «Панцирь-С1» и зенитным ракетным комплексам (ЗРК) «Викинг» и «Тор».

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Иван Потапов
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