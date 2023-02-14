22-летнюю девушку нашли мертвой в российском городе

Во Фрунзенском районе Ярославля нашли тело 22-летней девушки, ее могли до смерти избить

Во Фрунзенском районе на улице Доронина в Ярославле нашли тело 22-летней девушки, по версии соседей, ее могли до смерти избить. Об этом сообщается на региональном портале 76.RU.

Другие горожане утверждают, что девушка скончалась на руках прибывших врачей. В региональном управлении Следственного комитета России пояснили, что на трупе не было внешних признаков насильственной смерти. Сейчас следователи пытаются разобраться, что стало причиной трагедии.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени, которая пропала в ноябре 2022 года, была найдена мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице. Информацию о смерти 35-летней россиянки подтвердили следователи, они начали выяснять обстоятельства случившегося.

До этого в Южно-Сахалинске в машине в одном из гаражей нашли тела мужчины и женщины. Следователи не обнаружили признаков совершения преступления в отношении погибших.