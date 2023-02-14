Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 14 февраля 2023Россия

22-летнюю девушку нашли мертвой в российском городе

Во Фрунзенском районе Ярославля нашли тело 22-летней девушки, ее могли до смерти избить

Фото: Александра Мамонтова / Сетевое издание «76.ру»

Во Фрунзенском районе на улице Доронина в Ярославле нашли тело 22-летней девушки, по версии соседей, ее могли до смерти избить. Об этом сообщается на региональном портале 76.RU.

Другие горожане утверждают, что девушка скончалась на руках прибывших врачей. В региональном управлении Следственного комитета России пояснили, что на трупе не было внешних признаков насильственной смерти. Сейчас следователи пытаются разобраться, что стало причиной трагедии.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени, которая пропала в ноябре 2022 года, была найдена мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице. Информацию о смерти 35-летней россиянки подтвердили следователи, они начали выяснять обстоятельства случившегося.

До этого в Южно-Сахалинске в машине в одном из гаражей нашли тела мужчины и женщины. Следователи не обнаружили признаков совершения преступления в отношении погибших.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
В российском городе на 25-й день жизни умер ребенок
МВФ назвал сумму для поддержки украинской экономики
В НАТО рассказали о возможных поставках истребителей Украине
НАТО увеличила численность сил на востоке в 2,5 раза за год
В ОДКБ анонсировали учения в Киргизии
Уволенный за несуществующую лысину мужчина отсудил миллионы рублей
Российский врач оборудовал нарколабораторию в административном здании
В растениях нашли вещества против коронавируса
В Киргизии отменили приговор бывшему президенту Атамбаеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.