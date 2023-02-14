Россиянке отказались выдавать загранпаспорт без мужчины

Mash Gor: в Чечне женщине отказали в выдаче загранпаспорта без родственника-мужчины

Совершеннолетней жительнице Чечни Амине (имя изменено) отказали в выдаче загранпаспорта, сославшись на необходимость присутствия при этом старшего родственника-мужчины. Женщина наняла адвоката для защиты своих прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Согласно сообщению, сотрудники управления по вопросам миграции в Грозном якобы настаивают на присутствии «поручителя» мужского пола. Такой порядок предоставления госуслуги в Грозном действует давно, утверждает Telegram-канал.

Амина решила отстоять свое право на получение загранпаспорта без так называемого «поручительства». Адвокат россиянки подал жалобу с просьбой выдать женщине документ на основании законов Российской Федерации. В ней, в частности, указано, что закон не допускает поручительства при выдаче удостоверяющего личность документа. Представитель кризисного центра SOS Александра в разговоре с Mash Gor подчеркнула, что такой документ должен выдаваться вне зависимости от гендера и «уж точно без поручительства старших родственников мужского пола», тогда как, по ее словам, в Чечне женщинам регулярно в этом отказывают.

Случаи ущемления прав женщин происходят на Кавказе регулярно. Так, в 2018 году стало известно, что свекор овдовевшей жительницы Чечни Луизы Тапаевой два года отказывал ей в опеке над собственными детьми и не давал общаться с ними. Тапаева пыталась обращаться в суд, однако суд встал на сторону ее свекра. ЕСПЧ направил российским властям запросы по делу Тапаевой и указал на нарушения ее права на семью и эффективное средство правовой защиты. Тогда же впервые был поднят вопрос о нарушении прав женщин Северного Кавказа в рамках статьи о дискриминация по гендерному признаку.

Кроме того, женщины на Кавказе часто становятся жертвами домашнего насилия. В таких республиках, как Чечня, Ингушетия и Дагестан, до сих пор совершаются так называемые «убийства чести». С 2005 по 2018 год, по данным правозащитников, так погибли 48 человек, 44 из которых — женщины. Некоторые женщины предпринимают попытки сбежать. В августе 2022 года сообщалось об уроженке Дагестана Патимат Идрисовой, которой удалось покинуть страну только с третьей попытки.