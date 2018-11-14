Чеченское правосудие два года отказывало вдове в опеке над собственными детьми

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу жительницы Чечни Луизы Тапаевой, чей свекор отобрал у нее четверых детей после смерти мужа и не дает женщине общаться с ними. Об этом сообщает правозащитный проект «Правовая инициатива».

По данным правозащитников, ЕСПЧ направил российским властям вопросы по делу Тапаевой и указал на нарушения ее права на семью и на эффективное средство правовой защиты. Также впервые суд поднял вопрос о нарушении прав женщин Северного Кавказа в рамках статьи 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (дискриминация по гендерному признаку).

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Жительница города Урус-Мартан Луиза Тапаева подала жалобу в ЕСПЧ в мае 2018 года. В ней она указала, что в 2015 году у нее умер муж, после чего ее свекор забрал рожденных в браке детей и препятствует общению с ними. В 2016 году женщина обратилась в городской суд, но он встал на сторону отца мужа и отказал ей в опеке над собственными детьми. Спустя год ей удалось добиться права на воспитание своих детей, но свекор отказался отдавать их матери и прятал, а судебные приставы бездействовали. В феврале 2018-го отец мужа вновь выиграл суд против Тапаевой, она обжаловала это решение и одновременно подала жалобу в Страсбург.

В сообщении «Правовой инициативы» отмечается, что Луиза Тапаева – не единственная жительница Северного Кавказа, которая лишилась детей и не получила поддержки со стороны государства. «В Чечне и Ингушетии часто только сторона отца имеет право опеки над детьми при разводе родителей. Власти в республиках иногда молчаливо, иногда прямо поддерживают местные обычаи воспитания детей», — отметили правозащитники.

В апреле ЕСПЧ присудил 15 тысяч евро жительнице Чечни Элите Магомадовой, чей бывший муж выкрал и увез общего сына, а приставы Грозного делали вид, что не могут отыскать ребенка. Суд признал, что Россия нарушила право женщины на семейную жизнь.

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