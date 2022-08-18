Уроженка Дагестана с третьей попытки сбежала за границу от домашнего насилия

«Черта»: дагестанка сбежала из России из-за насилия в семье и начала жить под новым именем

Уроженка Дагестана Патимат Идрисова сбежала из России за границу из-за домашнего насилия в семье родителей и начала жить под новым именем, однако смогла сделать это лишь с третьей попытки. Историю девушки записала журналистка Светлана Анохина для издания «Черта».

В родном селе Патимат Кировауле были строгие правила и порядки — по дорогам разъезжал «шариатский патруль», который останавливал гулявших по улицам девочек и девушек, расспрашивал и рассказывал о них родителям, а те в свою очередь «принимали меры»: могли избить или запереть дома девушек, одну из них убил брат. При этом мужчинам, по словам Патимат, можно было ездить отдыхать в Москву, Махачкалу или Кизилюрт. Девушкам выезжать не позволялось.

Патимат научили делать намаз в семь лет, а в десять сообщили, что она будет носить хиджаб: черное платье до пола, в котором открыты только кисти рук и лицо. Девушке это не нравилось

Несмотря на религиозность Кироваула и запрет на алкоголь для мусульман, отец Патимат часто выпивал и, по ее воспоминаниям, избивал жену. С возрастом за мать начали вступаться братья девушки, однако отец избивал и их. Когда Патимат была в седьмом классе, отец забрал ее из школы — мужчина счел, что девочке достаточно умения читать и писать.

Когда Патимат было 15 лет, ее сосватали, а в 17 выдали замуж вопреки ее желанию. Брак продержался чуть дольше года, он был заключен по исламу и так же расторгнут. После этого к Патимат сватались другие мужчины, но в основном хотели взять ее второй женой, и это означало, что она не сможет покинуть Кироваул.

Первая попытка побега

В 16 лет Патимат придумала для общения имя Вика, и, по словам девушки, это помогало ей держаться.

Когда я была Викой, появлялась легкость. Я решила навсегда остаться Викой из Саратова, студенткой мединститута, у которой есть парень и своя собственная жизнь. Наконец, Вика перешла в настоящую жизнь, схватила Патимат за яйца и сказала ей — Действуй! ******! (Беги — прим. «Ленты.ру») Патимат Идрисова

В приложении для знакомств Патимат познакомилась с Максимом, который помог ей сбежать в Москву. На второй день выяснилось, что возле подъезда «ошиваются кавказцы». Максим сказал, что встретится с Патимат в местном торговом центре, однако пришел туда не один, а с двумя мужчинами и братом девушки, после чего его прогнали. Патимат попыталась сбежать, привлекла внимание очевидцев и те вызывали полицию. В отделении девушка умоляла не отдавать ее брату, объясняя, что ее могут убить, однако полицейские отвечали: «У вас такие традиции».

Ее не отдали брату, но и заявление о похищении не приняли. В районе полуночи один из полицейских на служебной машине отвез ее в ближайший хостел «Парк-отель Фили».

Из отеля девушка сбежала к другому знакомому, он был сильно старше нее. Она провела у мужчины пять дней, после чего нашла работу и переехала в съемную комнату. Девушка даже начала общаться с матерью. На третий или четвертый день после переезда, когда Патимат уходила на работу, возле подъезда остановился минивэн с тонированными стеклами, из него выскочил брат и швырнул девушку в салон. В машине был отец, который удерживал Патимат и плакал вместе с ней — оказалось, он приехал, чтобы братья не навредили ей.

В Кировауле Патимат приковывали к батарее и остригли волосы за то, что она отказывалась носить хиджаб. Она пыталась совершить самоубийство. Девушку начали возить по экзорцистам, однако те не нашли в ней джиннов, и тогда родственники решили, что Патимат нужно «пролечить», чтобы она стала нормальной. От капельниц и уколов она ощущала себя «овощем» и все предыдущие события казались ей нереальными. Дома ее продолжали бить, и Патимат решила притворяться, что вылечилась, а побег объяснила нервным срывом.

Вторая попытка спасения от насилия

В конце сентября 2020 года Патимат нашла в кладовке старый компьютер, который оставил ей брат, и написала заявления на сайт МВД по Москве, на сайт прокуратуры, ФСБ, в Следственный комитет. Из СК пришли через два месяца, отвезли девушку с родственниками в Кизилюртовское отделение полиции, где она провела трое суток. К ней приставили оперативника Гаджи, друга ее двоюродного брата. В одну из ночей Патимат отвели к нему в кабинет.

Он сочувственно кивал, когда она, плача, рассказывала про избиения. Говорил, мол, у него есть друг в Пятигорске, который может ей помочь. Что понимает, насколько ей страшно и как она одинока, но все исправит, спасет. А потом произнес: «Сними-ка платок. Хочу на тебя посмотреть». И не торопясь, по-хозяйски, поднял подол ее платья. Она подумала о родных со злым торжеством: «Это он-то должен был оберегать мою честь? Так вот вам! Получите!» из материала «Черты» о Патимат Идрисовой

После этого Патимат уже не сопротивлялась родственникам, и они смогли забрать ее домой.

Третья попытка и побег

Еще до появления сотрудников СК у нее дома Патимат выкрала из комнаты матери телефон без сим-карты и через интернет вышла на правозащитников из кризисной группы «CK SOS», а в январе 2021 года написала им на электронную почту. Дагестанские правозащитники доставили ей телефон с сим-картой.

В феврале девушка снова убежала из дома, правозащитники помогли ей добраться до Москвы и поместили в кризисный центр. Позднее возле него начали ходить «подозрительные кавказцы», и через несколько дней Патимат перевезли на кризисную квартиру, затем — в другой город, после чего помогли переехать за границу. По данным издания, летом 2021 года Патимат удалось окончательно сбежать.

На паспортном контроле в аэропорту, протягивая свой новенький загранпаспорт, Патя чуть не грохнулась в обморок. Ждала, что остановят — единственную среди всех. Скажут: «А тебе нельзя. Сейчас за тобой родные придут. Такие у вас традиции!» Но остановили ту, что шла рядом, такую же беглянку. Патя поймала ее затравленный взгляд, на секунду замешкалась. И пошла на посадку из материала «Черты» о Патимат Идрисовой

Насилие над женщинами — распространенная проблема на Кавказе

Как объясняла «Ленте.ру» президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова, в кавказских регионах распространено психологическое давление, насилие, а также убийства чести. Такие убийства совершают за то, что женщина якобы позорит семью своим поведением. При этом девушке не обязательно совершать половой контакт, чтобы ее заподозрили в чем-то аморальном — бывает и так, что для обвинений достаточно сплетен и слухов.

Точной открытой статистики по убийствам чести нет, однако в 2019 и 2020 годах Сиражудинова вместе с коллегами опубликовали два доклада о ситуациях с «убийствами чести» в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Согласно материалам, с 2005 по 2018 год по мотивам «чести» было убито 48 человек, 44 из которых — женщины.

100 процентов убийств женщин совершаются близкими родственниками мужского пола, которые заподозрили потерпевших в «неприличном» и «неподобающем» поведении. В 100 процентах случаев мотивом всех преступлений, по утверждению обвиняемых, было аморальное поведение потерпевших. Достаточно большое количество преступлений совершается по навету, на основании слухов и домыслов о личной жизни и поведении потерпевших, то есть по подстрекательству. Но ни одно лицо в качестве подстрекателя не было привлечено к уголовной ответственности

Один из громких случаев, связанных с ситуацией женщин на Кавказе, произошел летом 2021 года. Тогда стало известно, что в Дагестане силовики взяли штурмом квартиру-убежище, где скрывались пострадавшие от домашнего насилия женщины — они искали там сбежавшую из Чечни девушку Халимат Тарамову. В августе девушка попыталась второй раз сбежать из республики, однако родственники обнаружили ее исчезновение и обратились в правоохранительные органы. Те, в свою очередь, задержали ее на границе Чечни и Дагестана.

В сентябре министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев опубликовал видеообращение Халимат Тарамовой, где она попросила не распространять ложные слухи о ее преследовании и возможном убийстве.