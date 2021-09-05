Похищенная силовиками чеченка опубликовала видеообращение

Министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение Халимат Тарамовой, где она попросила не распространять ложные слухи о ее преследовании и возможном убийстве.

«Сегодня, 4 сентября 2021 года, 17:20. Я, Тарамова Халимат, вынуждена снять ролик в связи с тем, что люди распространяют ложные слухи о том, что меня убили, меня держат в подвале, меня притесняют. Хочу довести до вашего сведения, что я в порядке, меня не убили. Я в кругу своей семьи, родных и близких, и я очень прошу не распространять ложные слухи. Оставьте меня и мою семью в покое», — заявила женщина.

Сообщалось, что Тарамова второй раз пыталась сбежать из республики в соседний Дагестан. По данным издания Baza, ей едва удалось доехать до границы. Воспользовавшись тем, что отца не было дома, девушка уехала на такси в сторону Дагестана. Родственники, которые обнаружили ее исчезновение, обратились в правоохранительные органы. Те, в свою очередь, задержали ее на границе Чечни и Дагестана.

Ранее организатор убежища для женщин в Дагестане и правозащитница Светлана Анохина допустила, что похищенная силовиками из Дагестана Халимат Тарамова уже мертва. О похищении Тарамовой из женского убежища в Дагестане стало известно 11 июня. Тогда силовики штурмовали квартиру и забрали ее и еще двух активисток в полицию.