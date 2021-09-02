Прошедшая через пытки и сбежавшая из Чечни россиянка пожаловалась в СК

Прошедшая через пытки, «изгнание джиннов» и сбежавшая из Чечни россиянка пожаловалась в СК

Бывшая жительница Чечни и прошедшая через пытки Аминат Лорсанова пожаловалась главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. Ее обращение публикует российская ЛГБТ-сеть на своем Youtube-канале.

«Я родилась и выросла в Чечне. С 2019 года мне удалось спасти свою жизнь и сбежать из Чечни. Только с четвертой попытки. С четвертой! Меня заставляли быть мусульманкой с помощью побоев, чтения Корана и принудительного психиатрического лечения. Этому способствовали мои родственники, сотрудники чеченской полиции и медицинские сотрудники Чечни», — напомнила девушка.

Она заявила, что «с большой болью» наблюдает за историей Халимат Тарамовой, «понимая весь тот ужас и одиночество, через которые она сейчас проходит».

Лорсанова отметила, что с момента похищения Халимат прошло уже два месяца, и после сюжета грозненского телевидения нет никаких новостей о том, что она жива и здорова.

Россиянка обратилась к главе СК Александру Бастрыкину: «Сколько еще людей должно погибнуть в Чечне, чтобы вы перестали покрывать дела преступников?»

Ранее россиянка рассказывала о том, как ее держали в психиатрической клинике, изгоняли демонов, а родственники накачивали лекарствами против ее воли из-за ее бисексуальности и атеистических взглядов.

11 июня стало известно, что в Дагестане чеченские силовики взяли штурмом квартиру-убежище, где скрывались пострадавшие от домашнего насилия женщины. Среди них была Халимат Тарамова. Она несколько раз пыталась сбежать из республики в соседний Дагестан. Тарамову и еще двух активисток доставили в полицию.