В Чечне оценили жалобу девушки на изгнание джиннов из-за сексуальной ориентации

Жалоба жительницы Чечни Аминат Лорсановой на избиение палками из-за ее сексуальной ориентации — «очередная громкая инсинуация». Так ситуацию оценил министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, передает телеканал «360».

По словам Умарова, «абсурдные новости», связанные с ЛГБТ-сообществом, специально вбрасываются в СМИ и интернет, потому что говорить о геях стало «скучно». Он добавил, что в Чечне «не позволят оскорблять» местных женщин. По его мнению, случай Лорсановой — очередная ложь, «спровоцированная подставными людьми».

Умаров добавил, что традиционная исламская медицина допускает чтение Корана в медицинских целях, однако избиения палками и пытки выдуманы противниками Чечни, которые «любят сравнивать республику со Средневековой Испанией», где существовала инквизиция. Он также заявил, что подобные вбросы для Чечни уже не сенсация.

22 января сообщалось, что Лорсанова пожаловалась на отца, который неоднократно бил ее палкой и читал Коран, чтобы изгнать из нее джинна. Девушка обратилась с жалобой в Следственный комитет. По словам Лорсановой, в 2018 году ее два раза незаконно поместили в психиатрические стационары Грозного. Лорсанова уехала из Чечни в апреле 2019 года. Она требует возбуждения уголовного дела.

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