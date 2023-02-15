Раскрыты возможные сроки ратификации вступления Финляндии в НАТО Турцией

Bloomberg: Турция может ратифицировать вступление Финляндии в НАТО в марте

Турция близка к принятию решения о том, чтобы одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО. Это произойдет самое позднее в марте. При этом пока неясно, ратифицирует ли Анкара заявку Швеции в то же время или это произойдет позже. Возможные сроки раскрывает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Власти Финляндии готовы вступить в объединение отдельно, подчеркивают источники агентства. Пока что планируется, что обе заявки ратифицируют к середине июля — тогда запланирован саммит НАТО в Вильнюсе. Кроме того, к тому времени в Турции завершатся президентские выборы (они назначены на середину мая). Этот временной график также позволит вступить в силу новым, более жестким законам Швеции о борьбе с терроризмом, на чем также настаивает Анкара.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также допустил, что заявки Стокгольма и Хельсинки рассмотрят отдельно.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Страны декларировали желание вступить в альянс одновременно, однако из-за акций с сожжением Корана в Европе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекал, что допустит присоединение стран только по отдельности.