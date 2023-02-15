Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 15 февраля 2023Мир

Раскрыты возможные сроки ратификации вступления Финляндии в НАТО Турцией

Bloomberg: Турция может ратифицировать вступление Финляндии в НАТО в марте

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Турция близка к принятию решения о том, чтобы одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО. Это произойдет самое позднее в марте. При этом пока неясно, ратифицирует ли Анкара заявку Швеции в то же время или это произойдет позже. Возможные сроки раскрывает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Власти Финляндии готовы вступить в объединение отдельно, подчеркивают источники агентства. Пока что планируется, что обе заявки ратифицируют к середине июля — тогда запланирован саммит НАТО в Вильнюсе. Кроме того, к тому времени в Турции завершатся президентские выборы (они назначены на середину мая). Этот временной график также позволит вступить в силу новым, более жестким законам Швеции о борьбе с терроризмом, на чем также настаивает Анкара.

Материалы по теме:
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023
«Турция ведет большую игру» Эрдоган блокирует расширение НАТО и сотрудничает с Россией. Может ли он изменить свой курс?
«Турция ведет большую игру»Эрдоган блокирует расширение НАТО и сотрудничает с Россией. Может ли он изменить свой курс?
10 февраля 2023

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также допустил, что заявки Стокгольма и Хельсинки рассмотрят отдельно.

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Страны декларировали желание вступить в альянс одновременно, однако из-за акций с сожжением Корана в Европе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекал, что допустит присоединение стран только по отдельности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие
«ВКонтакте» представила новый инструмент для поддержки самозанятых
Стало известно о состоянии здоровья Романа Костомарова после операции
В ДНР заявили об использовании машин скорой помощи для переброски резервов ВСУ
Бывший президент Киргизии отправился на лечение в Испанию
Зеленский присвоил название «Эдельвейс» горно-штурмовой бригаде ВСУ
Предсказан резкий рост интереса российских туристов к одной мусульманской стране
Названы лучшие города России для покупки жилья на маткапитал
Голы российских игроков помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
Захарова назвала поздравление Байдена в адрес Вучича хамским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.