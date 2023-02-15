В Швеции допустили вступление в НАТО после Финляндии

Премьер Швеции Кристерссон допустил вступление страны в НАТО после Финляндии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти страны рассматривают возможность вступления в НАТО отдельно от Финляндии. Об это сообщило агентство Bloomberg.

Премьер допустил вступление страны в НАТО после Финляндии и подчеркнул, что это предположение «вызывает сожаление». В то же время Кристерссон сказал, что не считает такой вариант провалом.. «Это результат решений Турции», — заключил он.