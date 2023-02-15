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06:01, 15 февраля 2023Мир

В Швеции допустили вступление в НАТО после Финляндии

Премьер Швеции Кристерссон допустил вступление страны в НАТО после Финляндии
Ульф Кристерссон

Ульф Кристерссон. Фото: TT News Agency / Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти страны рассматривают возможность вступления в НАТО отдельно от Финляндии. Об это сообщило агентство Bloomberg.

Премьер допустил вступление страны в НАТО после Финляндии и подчеркнул, что это предположение «вызывает сожаление». В то же время Кристерссон сказал, что не считает такой вариант провалом.. «Это результат решений Турции», — заключил он.

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Марина Совина
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