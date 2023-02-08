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22:15, 8 февраля 2023Мир

В США оценили сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Госсекретарь Блинкен: США уверены во вступлении Финляндии и Швеции в НАТО в скором времени
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь Энтони Блинкен прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Блинкен оценил сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и заявил, что это произойдет в скором времени. Он призвал альянс способствовать этому процессу. «Мы уверены, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро», — подчеркнул Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Американский госсекретарь добавил, что, по мнению Вашингтона, две страны приняли значительные меры, чтобы нивелировать беспокойство Турции о расширении НАТО.

Ранее в Швеции назвали желаемые сроки вступления в НАТО. По словам министра иностранных дел страны Тобиаса Биллстрема, страна надеется присоединиться к альянсу до его июльского саммита.

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Марина Совина
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