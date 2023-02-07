В Швеции назвали желаемые сроки вступления в НАТО

Глава МИД Швеции Биллстрем: страна надеется стать членом НАТО до июльского саммита альянса

Швеция надеется стать членом НАТО до июльского саммита альянса. Желаемые сроки вступления страны в организацию назвал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем (Tobias Billstrom) в интервью порталу ERR.

Речь идет о встрече, которая состоится 11-12 июля в Вильнюсе. «Наши глаза, конечно, устремлены на Вильнюсский саммит НАТО. До этого в Анкаре пройдут выборы», — сказал министр.

Биллстрем добавил, что вопрос вступления Швеции в НАТО стал предметом внутренней политики Турции, и призвал учитывать этот факт. «Мы внесем свой вклад в меморандум и останемся приверженными нашему желанию стать членом НАТО», — отметил глава МИД.

В июле 2022 года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Венгрия и Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Анкара откажет Швеции во вступлении в НАТО после того, как в Стокгольме прошла акция по сожжению Корана.