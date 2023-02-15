В Турции зафиксировали новый афтершок магнитудой 4,6

TRT Haber: афтершок магнитудой 4,6 произошел в эпицентре землетрясений в Турции

Афтершок магнитудой 4,6 произошел в провинции Малатья недалеко от эпицентра землетрясений на юго-востоке Турции в Кахраманмараше, начавшихся 6 февраля, пишет телеканал TRT Haber.

Другие подробности происходящего не уточняются.

Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, Ираке и ряде других стран. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 35 тысяч. Землетрясения стали сильнейшими в стране с 1939 года, а в ВОЗ их признали «самым сильным стихийным бедствием за столетие» в европейском регионе.

