Опасность летящего к Земле астероида размером с Останкинскую башню оценили

Астроном оценил опасность летящего к Земле астероида размером с Останкинскую башню

В ночь на 16 февраля мимо Земли пролетит крупный астероид 199145 (2005 YY128). Его диаметр составляет 800 метров, то есть полторы Останкинские башни. Руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов оценил его опасность для нашей планеты. Слова астронома приводит РИА Новости.

По словам Иванова, астероид пройдет на расстоянии 4,5 миллиона километров от Земли, что в 11 раз дальше, чем до Луны. Это произойдет в четверг в 03:45 по московскому времени. Он пролетит со скоростью 24 километра в секунду. «Объект уникальный, не так часто пролетают камни размером 800 метров. Для примера, Апофис, который стал известен тем, что может врезаться в Землю, был всего 300 метров», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что объект достаточно изучен, так как сближается с Землей каждые два года.

Эксперт отметил, что с нашей широты наблюдение объекта уже недоступно. Его можно увидеть с помощью телескопов в странах южнее экватора: Намибия, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и вся Южная Америка.

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