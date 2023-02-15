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11:03, 15 февраля 2023Бывший СССР

Баку обвинил Ереван в привлечении детей в вооруженные силы

Азербайджан распространил доклад о привлечении Арменией детей в вооруженные силы

Фото: Shutterstock

Доклад Азербайджана о привлечении Арменией детей в состав вооруженных сил и вооруженных формирований был распространен в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает азербайджанский МИД.

«В отчете (…) отражена подробная информация о привлечении этой страной [Арменией] детей в вооруженные силы и вооруженные группировки, использовании их в качестве средства распространения этнической и национальной ненависти к Азербайджану и нашему народу», — сказано в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что Ереван нарушает положения ряда международных конвенций. Согласно заявлению, Армения в постконфликтный период продолжает привлекать детей к военным учениям. Азербайджан назвал это грубым нарушением Международных конвенций о правах ребенка и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее Армения обратилась в Международный суд ООН, обвинив азербайджанскую сторону в расовой дискриминации. Представитель страны по международным правовым вопросам Егише Киракосян уточнил, что Ереван представил подробные отчеты о длящихся десятилетиями серьезных нарушениях Баку.

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Кристина Есикова
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