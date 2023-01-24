Ереван обратился в Международный суд ООН и обвинил Баку в расовой дискриминации

Ереван обратился в Международный суд ООН по вопросу расовой дискриминации со стороны Баку

Ереван обратился в Международный суд ООН, обвинив Баку в расовой дискриминации. Об этом сообщил представитель по международным правовым вопросам Армении Егише Киракосян в Twitter.

«23 января 2023 года Армения подала в Международный суд меморандум по делу, касающемуся толкования и применения Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации против Азербайджана», — написал он.

По его словам, армянская сторона представила подробные отчеты о длящихся десятилетиями серьезных нарушениях со стороны Азербайджана.

В сентябре 2021 года Армения начала судебное разбирательство с Баку в Международном суде ООН. Сообщалось, что иск подали в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Как отмечается, речь идет о массовых убийствах, пытках и других нарушениях. Также в иске содержатся требования о введении временных обеспечительных мер в отношении азербайджанской стороны.