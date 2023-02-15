Российский школьник нокаутировал сверстника на перемене и попал на видео

В башкирской школе семиклассник ударом ногой по лицу нокаутировал сверстника на перемене

В школе №4 в башкирском городе Мелеузе семиклассник ударом ногой по лицу нокаутировал сверстника на перемене на глазах у других детей. Конфликт попал на видео, кадры опубликовал портал Ufa1.ru.

На появившемся ролике видно, как один из российских школьников спокойно идет по коридору. Неожиданно он получает два удара

ногой от другого подростка. От удара мальчик оказывается на полу. Другие учащиеся спокойно наблюдают за ситуацией и не пытаются помочь.

Позже директор школы Юрий Зайцев в разговоре с изданием «Подъем» пояснил, что никаких травм учащиеся не получили. «Кто из них пострадал, еще неизвестно, потому что они были оба инициаторами этой драки. Просто у ребят есть неприязнь друг к другу, что ли. Один другому показал язык — и они сцепились», — поделился глава образовательного учреждения.

Тем не менее региональная прокуратура заинтересовалась случившемся и организовала проверку.

26 января сообщалось, что в Перми подростки устроили массовую драку на парковке у торгового центра из-за электронной сигареты.

