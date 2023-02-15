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07:45, 15 февраля 2023Россия

Трое российских школьников оказались в больнице после курения вейпа

В городе Абакан Республики Хакасии три школьника покурили вейп и оказались в больнице

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В городе Абакан Республики Хакасии три школьника решили покурить вейп и попали в больницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Дети госпитализированы для наблюдения за состоянием их здоровья. При опросе пострадавшие отказываются сообщать, где была приобретена жидкость для вейпа», — сообщили в федеральной службе.

Там добавили, что всего в Хакасии зарегистрировали пять случаев отравления детей электронными сигаретами.

В Госдуме уже подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Депутаты отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут — так, в 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака составили около 47 миллиардов рублей, а объем нелегального рынка в рунете — 6,5 миллиона рублей.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев уточнил, что парламентские слушания о введении запрета на продажу и использование вейпов в России в течение следующих полутора-двух месяцев.

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Анастасия Шейкина
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