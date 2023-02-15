Стало известно число сработавших под «Северными потоками» бомб

Журналист Херш: из восьми заложенных по «Северными потоками» бомб сработали лишь шесть

Из восьми заложенных по «Северными потоками» бомб сработали лишь шесть, об этом в интервью Berliner Zeitung заявил американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, это стало известно от источника, который сообщил, что в конце сентября 2022 года у острова Бронхольм в Балтийском море должны были быть запущены восемь бомб.

Причиной того, что сработали всего шесть, стало промедление президента США Джо Байдена, отметил Херш. Снаряды слишком долгое время пролежали под водой из-за решения американского лидера перенести операцию по подрыву.

Ранее журналист рассказал, что президент США из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года. До этого, 8 февраля, Херш опубликовал расследование, согласно которому, взрывы на трубопроводах были осуществлены по распоряжению Байдена.

