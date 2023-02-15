В США рассказали о переносе Байденом срока подрыва «Северных потоков»

Американский журналист Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков»

Американский президент Джо Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года, заявил известный журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. Об этом он рассказал в интервью Berliner Zeitung.

По словам Херша, многие участники этой операции считали ее безумной. Журналист поинтересовался, были ли заложены бомбы в Балтике в июне 2022 года. «Да, они (американские водолазы-минеры — прим. "Ленты.ру") сделали это ближе к концу учений», — подчеркнул он.

Журналист уточнил, что в какой-то момент Байден занервничал и начал бояться. По мнению автора, Байден перенес подрыв и сделал так, чтобы исполнители могли дистанционно взорвать бомбу в любой момент.

Ранее Херш опубликовал расследование, согласно которому, взрывы на трубопроводах были осуществлены по распоряжению Байдена.