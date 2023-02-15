ЕС расширит санкции против российских СМИ

Глава евродипломатии Боррель заявил, что Евросоюз расширит санкции против российских СМИ

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в рамках нового пакета санкций против России Евросоюз (ЕС) введет ограничения против большего числа российских СМИ и журналистов. Его слова передает РИА Новости.

«Мы вводим санкции против медиаорганизаций — лиц и компаний, которые загрязняют общественное пространство дезинформацией и вредоносными нарративами», — высказался о расширении ограничений Боррель. При этом глава дипломатии ЕС не уточнил, против каких журналистов и СМИ будут введены санкции.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может ввести новые санкции против РФ в рамках очередного пакета на сумму 11 миллиардов евро для «поддержания давления на Россию».

16 декабря ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В списке оказались чиновники, депутаты, сенаторы, пять российских партий, члены Конституционного суда, представители силовых структур, а также медиаперсоны. Кроме того, санкции были расширены в отношении трех российских банков и телеканалов НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первого канала.