В ЕС назвали сумму ущерба для России от нового пакета санкций

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС может ввести санкции против России на сумму 11 миллиардов евро

Европейский союз (ЕС) может ввести новые санкции против России в рамках очередного пакета на сумму 11 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

«Чтобы поддержать давление на Россию, мы предлагаем десятый пакет мер, он содержит новые торговые запреты, новый контроль за экспортом технологий в Россию. Этот пакет, в общей сложности, стоит 11 миллиардов евро», — заявила она, добавив, что в десятый пакет также войдет торговое эмбарго к некоторым российским физлицам.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что будет включать в себя десятый пакет антироссийских санкций ЕС. По его словам, в нем будут обозначены меры по борьбе с обходом введенных ограничений