Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 15 февраля 2023Россия

Медведев отреагировал на заявления Запада о санкциях фразой о фриках

Зампред Совбеза Медведев фразой о фриках отреагировал на заявления ЕС о санкциях против РФ
Начало событий в новости В ЕС назвали сумму ущерба для России от нового пакета санкций

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Freak show must go on (Шоу фриков должно продолжаться — прим. «Ленты.ру»). Такой фразой заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на заявления Запада об ущербе России от санкций.

По словам российского политика, занимающаяся подсчетом ущерба от санкций глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, согласно напоминанию Медведева — бывший гинеколог, привыкла видеть исключительно медицинские объекты.

«Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. Иначе как объяснить, что самый высокопоставленный еэсовский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний», — отреагировал Медведев на высказывание чиновницы ЕС.

Отдельно в этой же публикации политик упрекнул главу Евродипломатии Жопепа Борреля, который призвал ЕС поставлять Украине танки. «Только так и должен поступать истинный дипломат!» — подытожил зампред Совбеза.

Ранее глава ЕК заявила, что ущерб России от новых санкций может составить до 11 миллиардов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал расстрел медиков под Угледаром
Лавров усомнился в искренности раскаяния Германии в преступлениях Второй мировой
Максакова отсудила компенсацию после падения рабочего к ней на балкон
Лавров обвинил «киевских кукловодов» в стремлении подорвать позиции России
Постпреды ЕС решили создать спецгруппу по использованию российских активов
Минздрав нашел много российских аналогов «Виагры»
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Лавров назвал цель обвинений Молдавии в адрес России
Президент Киргизии прокомментировал отъезд Атамбаева из страны
В России оценили идею внедрения накопительных счетов для детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.