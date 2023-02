Медведев отреагировал на заявления Запада о санкциях фразой о фриках

Зампред Совбеза Медведев фразой о фриках отреагировал на заявления ЕС о санкциях против РФ

Freak show must go on (Шоу фриков должно продолжаться — прим. «Ленты.ру»). Такой фразой заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на заявления Запада об ущербе России от санкций.

По словам российского политика, занимающаяся подсчетом ущерба от санкций глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, согласно напоминанию Медведева — бывший гинеколог, привыкла видеть исключительно медицинские объекты.

«Плохо, когда глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. Иначе как объяснить, что самый высокопоставленный еэсовский гинеколог калькулирует с нескрываемой радостью убытки России от новой волны санкций, но не считает потери своих компаний», — отреагировал Медведев на высказывание чиновницы ЕС.

Отдельно в этой же публикации политик упрекнул главу Евродипломатии Жопепа Борреля, который призвал ЕС поставлять Украине танки. «Только так и должен поступать истинный дипломат!» — подытожил зампред Совбеза.

Ранее глава ЕК заявила, что ущерб России от новых санкций может составить до 11 миллиардов евро.