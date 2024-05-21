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22:59, 21 мая 2024Мир

В США оценили возможность поставок новой помощи Украине

Американский чиновник: Пентагон готовит новый пакет помощи Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Министерство обороны США готовит дополнительный пакет помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, Пентагон анонсирует новую поддержку Украине в ближайшее время.

«Хотя сегодня нам нечего объявить относительно новых пакетов помощи, мы работаем над формированием новых пакетов в ближайшем будущем», — отметил он.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обещал оказывать Киеву новую поддержку от США «неделя за неделей». «Мы продолжим одобрять значительные пакеты помощи Украине», — отметил он. Остин также пообещал передать Киеву столько оперативно-тактических ракет ATACMS, сколько Вашингтон сможет.

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      Марина Совина
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