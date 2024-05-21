В США оценили возможность поставок новой помощи Украине

Американский чиновник: Пентагон готовит новый пакет помощи Украине

Министерство обороны США готовит дополнительный пакет помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, Пентагон анонсирует новую поддержку Украине в ближайшее время.

«Хотя сегодня нам нечего объявить относительно новых пакетов помощи, мы работаем над формированием новых пакетов в ближайшем будущем», — отметил он.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин обещал оказывать Киеву новую поддержку от США «неделя за неделей». «Мы продолжим одобрять значительные пакеты помощи Украине», — отметил он. Остин также пообещал передать Киеву столько оперативно-тактических ракет ATACMS, сколько Вашингтон сможет.