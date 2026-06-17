Юрист высказался о законности работы снимающих незнакомцев уличных фотографов

Юрист Васильчук: Съемка людей без разрешения может привести к уголовной ответственности

Фотографировать людей в общественных местах закон не запрещает, но только если это не нарушает право на частную жизнь и человек не является основным объектом съемки, отметил судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок Илья Васильчук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что в случае неправомерного использования снимков гражданин может потребовать их удаления и компенсации морального вреда.

«Если фотограф осуществляет съемку конкретного человека с целью дальнейшей продажи фото ему же, то без получения предварительного согласия этого человека он нарушает закон и может понести за это ответственность вплоть до уголовного наказания, предусмотренного ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни"», — пояснил юрист.

Другое дело, объяснил специалист, когда съемка ведется в общественном месте. Такой фотограф, по его словам, может сказать, что его первоначальной целью съемка конкретного клиента не была, но раз уж «случайно» получились такие красивые фотографии, то предлагает их купить.

В этом случае, уточнил юрист, уголовной ответственности не наступает, но такой покупатель вправе не только отказаться от покупки, но и потребовать удаление фото и пресечения дальнейшего распространения (ст. 152.1 ГК РФ).

Васильчук обратил внимание, что если снимок уже опубликован в интернете, человек вправе требовать его удаления и запрета на дальнейшее распространение.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что россияне могут столкнуться с ответственностью даже из-за обычного аватара. По его словам, выбор картинки для профиля остается правом каждого, но не все изображения можно использовать без последствий. В первую очередь это касается фотографий других людей.

