Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:22, 14 апреля 2026

Россиян предупредили о штрафах за аватарку

Юрист Хаминский: Россиянам грозят штрафы за аватарку в ряде случаев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Россияне могут столкнуться с ответственностью даже из-за обычного аватара. Об этом предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT.

По его словам, выбор картинки для профиля остается правом каждого, но не все изображения можно использовать без последствий. В первую очередь это касается фотографий других людей.

«Право на изображение гражданина охраняется статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, которая указывает, что обнародование и использование изображения человека допустимо только с его согласия. Исключением является использование в общественных или публичных интересах», — пояснил Хаминский.

Юрист отметил, что использование чужого фото, особенно известного человека, может привести к иску. В таком случае у владельца аккаунта могут потребовать удалить изображение и выплатить компенсацию, если страница использовалась для заработка.

Кроме того, отдельные изображения могут повлечь не только гражданскую, но и административную или даже уголовную ответственность. Речь идет о символике, признанной экстремистской, а также о контенте, нарушающем частную жизнь или авторские права.

«В любом случае запрещено размещать в интернете изображения с экстремистской и нацистской символикой… За повторное правонарушение грозит до четырех лет лишения свободы», — напомнил юрист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok