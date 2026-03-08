Россиянам рассказали о нечестных уловках платных медклиник

Юрист Арифулин: Медклиники чаще обманывают пациентов в будничных услугах

Человек приходит на прием к терапевту, неврологу, гинекологу или ЛОРу, сдает анализы, делает УЗИ, получает назначения и рассчитывает на обычную медицинскую помощь, но именно в этой повседневной зоне чаще всего пациенту продают лишнее. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин.

Юрист напомнил, что российские правила платных медицинских услуг требуют заключать письменный договор, сообщать сведения о конкретной услуге, медицинском работнике, рисках, последствиях и предполагаемом результате, а после оплаты выдавать чек. При этом одна из самых частых схем строится вокруг лишних назначений, подчеркнул он.

«После обычной жалобы человеку могут сразу предложить большой пакет анализов, курс капельниц, серию уколов, повторные визиты и длительное наблюдение. При этом пациенту не всегда разьясняют, зачем нужен каждый пункт, почему это требуется именно сейчас и какие есть медицинские основания для такого обьема платной помощи. Отдельный риск возникает при назначении лекарств», — рассказал Арифулин.

Сам по себе побочный эффект еще не означает обман, но юридические вопросы появляются сразу, если человека не предупредили о возможных нежелательных реакциях, не оформили информированное добровольное согласие, не внесли назначения в медицинскую карту или вообще не выдали на руки медицинские бумаги после приема Антон Арифулин юрист

Также юрист рассказал о схеме, когда недобросовестные клиники обзванивают пенсионеров и приглашают их на обследование под видом некой государственной программы или специальной социальной акции. Уже на месте человеку сообщают, что у него якобы есть тяжелое заболевание, требующее немедленного лечения, а дальше пациента торопят с оформлением оплаты, убеждая, что речь всего лишь о рассрочке без переплаты, объяснил он.

«В тот же день его могут направить на первые процедуры или манипуляции, чтобы при последующем отказе от договора удержать заметную сумму за якобы уже оказанные услуги. В такой ситуации особенно важно не подписывать бумаги сразу, требовать полный текст договора, смотреть, с кем именно он заключается, какова итоговая сумма, есть ли кредитный договор с банком и какие услуги уже внесены в расчет», — предупредил эксперт.

Также клиники практикуют подмену бесплатной помощи платной, хотя в России продолжает действовать программа госгарантий бесплатной медицинской помощи, рассказал Арифулин. Если пациенту говорят, что обследование, консультация или лечение возможны только за деньги, хотя такая помощь входит в ОМС, это уже основание для жалобы и даже возврата денег, предупредил юрист.

