Юрист рассказал о способах скрыть личные данные от мошенников

Юрист Хаминский напомнил о необходимости закрывать личные данные в интернете

При желании практически любую информацию можно найти в открытом доступе или нелегальных сервисах, и это несет определенные риски для каждого человека, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт напомнил, что цифровой след пользователя обычно формируется из постов в социальных сетях, фотографий с метаданными о месте съемки, профессиональных профилей и резюме, а также истории запросов в поисковых системах. Однако основной источник данных о людях — утечки из баз данных онлайн-магазинов, банков или служб доставки, а так же государственных реестров, указал он.

О пользователе обычно можно найти фамилию и имя, дату рождения, номер паспорта, ИНН, контактные данные, примерный уровень дохода, наличие автотранспорта, задолженности у приставов Александр Хаминский юрист

«Полностью удалиться из интернета почти невозможно, но можно хотя бы соблюдать элементарные правила цифровой гигиены. По возможности закройте профили в соцсетях для посторонних. Убедитесь, что ваш номер телефона скрыт в настройках Telegram и других мессенджеров. Включите двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, особенно на Госуслугах, в почте и мессенджерах. Удалите аккаунты в сервисах, которыми вы не пользуетесь», — посоветовал юрист.

Также он порекомендовал при заказах в интернет магазинах предоставлять о себе минимум информации и использовать разные адреса электронной почты: одну для банков и работы, вторую для регистраций в интернет-магазинах. Такие меры не смогут полностью удалить цифровой след пользователя, но хотя бы сделают сбор данных затрудненным.

Ранее киберпреступники начали активно приглашать россиян в фейковые чаты поликлиник и предлагать подтвердить прикрепление к медучреждению для кражи данных.