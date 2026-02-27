Россиян стали массово добавлять в опасные виды чатов

РИА Новости: Аферисты начали приглашать россиян в фейковые чаты поликлиник

Киберпреступники начали активно приглашать россиян в ненастоящие чаты поликлиник и предлагать подтвердить прикрепление к медучреждению для кражи данных. Об этом узнали журналисты РИА Новости.

Пользователя добавляют в фейковый чат поликлиники в мессенджере, пишут в нем ФИО и дату рождения. Затем жертву убеждают в том, что ему надо подтвердить прикрепление к медицинской организации.

Когда человек дает согласие, ему направляется ссылкой с якобы анкетой для подтверждения персональных данных. Она является фишинговой. Открывая ссылку, юзер качает на свое устройство вредоносное программное обеспечение в автоматическом режиме. Она даст злоумышленникам возможность удаленного доступа к компьютеру или телефону.

Ранее жителей России предупредили, что мошенники начали красть аккаунты в Telegram под предлогом переноса чата. Если пользователь введет эти данные, то аферисты получат доступ к его аккаунту в мессенджере.